JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,12 USD.
Werte in diesem Artikel
Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,12 USD. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,20 USD. Bisher wurden via New York 7.545 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Gewinne von 61,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 41,96 Prozent sinken.
JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden.
Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.
2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu JinkoSolar
Analysen zu JinkoSolar
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen