JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,12 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,12 USD. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,20 USD. Bisher wurden via New York 7.545 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Gewinne von 61,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 41,96 Prozent sinken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

