JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 18,87 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 18,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 18,84 USD. Bei 18,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.432 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,88 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,622 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will