So bewegt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

27.08.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 23,27 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,5 Prozent auf 23,27 USD. Bei 23,18 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 8.744 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 60,51 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,33 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,66 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

