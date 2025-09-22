DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend gefragt

23.09.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 176,66 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,96 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,41 USD. Zuletzt wechselten 407.147 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 181,16 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 23,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
