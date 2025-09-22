Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 176,15 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 176,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,41 USD. Bisher wurden heute 200.795 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 181,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 23,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 14.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

