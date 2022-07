K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag schwächer

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 23,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 22,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.775 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 36,71 Prozent niedriger. Bei 10,92 EUR fiel das Papier am 20.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 111,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,61 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte K+S am 11.05.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.212,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 822,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte K+S am 11.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 6,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

