K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,51 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,51 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 11,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.012 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2023 bei 17,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 15,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,32 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 873,80 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 825,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte K+S die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,268 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

