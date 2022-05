K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit Verlusten

Die K+S-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 31,75 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 31,58 EUR. Bei 32,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 748.026 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR. 12,89 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 248,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,72 EUR.

Am 10.03.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.069,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 651,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 09.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,46 EUR je K+S-Aktie belaufen.

