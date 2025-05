K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,35 EUR zu.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 15,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 15,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,40 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 86.592 Aktien.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 15,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach oben. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 35,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,41 EUR.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 925,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 974,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,238 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

