K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,28 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 17,28 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 17,28 EUR zu. Bei 17,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.067 K+S-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,95 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je K+S-Aktie.

