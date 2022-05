K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,78 EUR zu. Bei 32,19 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 496.553 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 12,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2021 Kursverluste bis auf 9,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 247,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,62 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 64,14 Prozent auf 1.069,40 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,50 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 09.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

