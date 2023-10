K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 16,33 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 16,33 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 16,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 510.661 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 markierte das Papier bei 23,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,71 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,71 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je K+S-Aktie.

