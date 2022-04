K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag stärker

Das Papier von K+S konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 29,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 735.723 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.04.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 20,17 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,62 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 651,50 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 39,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,07 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die K+S-Bilanz für Q1 2022 wird am 11.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2022 erwarten Experten am 17.11.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S