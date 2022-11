K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 22,05 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,05 EUR an. Mit einem Wert von 21,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.385 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2021 bei 13,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 29,00 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.509,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 127,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von K+S.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,09 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nutrien-Aktie fällt zweistellig: K+S-Mitbewerber Nutrien passt Gewinnziel nach unten an

K+S-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

K+S-Aktie legt zu: Verbundwerk Werra soll Neuausrichtung erhalten - BUND kritisiert Ankündigungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S