K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag gefragt

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,29 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 10,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 10,30 EUR. Bei 10,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.955 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 43,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2024 bei 10,13 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 1,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,67 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 873,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,486 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor einem Jahr angefallen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen