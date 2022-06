K+S Aktie News: K+S reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie legte um 06.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 26,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.128 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 26,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 144,62 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,61 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 11.05.2022. Das EPS belief sich auf 1,63 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.212,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Weizenpreis & Co: Agrarwerte - Nährboden für Gewinne

K+S-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

K+S-Aktie bleibt im Abwärtstrend: Korrekturmodus hält an - Chance auf Gegenbewegung

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S