K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 11,57 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,57 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,61 EUR. Bisher wurden heute 275.672 K+S-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,47 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2023. Gewinne von 59,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,64 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,317 EUR im Jahr 2024 aus.

