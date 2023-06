K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel K+S 15,57 EUR

3,18% Charts

News

Analysen

Das Papier von K+S legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 15,49 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 15,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 580.448 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 73,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 14,59 EUR. Abschläge von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,96 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 1,63 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.192,00 EUR – eine Minderung von 1,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.212,30 EUR eingefahren.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 15.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,74 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Mai 2023: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein

K+S-Aktie gibt deutlich nach: K+S hat neue Kreditlinie an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft

K+S-Aktie in Grün: S&P gibt K+S wieder ein Investmentgrade-Rating

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S