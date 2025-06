K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 15,64 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,9 Prozent auf 15,64 EUR nach. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 15,61 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.631 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 16,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 7,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 36,24 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,130 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,91 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,424 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

