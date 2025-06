K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 15,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 15,96 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 15,89 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,93 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.282 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,14 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,48 Prozent.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,130 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 13,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,401 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

K+S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen