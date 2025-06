K+S Aktie News: K+S fällt am Dienstagnachmittag

K+S im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 15,92 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 15,92 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,56 EUR. Bei 15,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 278.483 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,77 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 59,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,130 EUR je K+S-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. K+S dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,424 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

