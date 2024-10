K+S Aktie News: K+S gewinnt am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 10,73 EUR.

Um 11:41 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 10,73 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 10,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,61 EUR. Zuletzt wechselten 99.091 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 17,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,02 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,94 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,233 EUR je Aktie aus.

