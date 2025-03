K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Rot

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 13,57 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 13,57 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 13,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.882 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,68 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,101 EUR je K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.03.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,119 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

