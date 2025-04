K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,67 EUR.

Um 15:45 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,67 EUR nach oben. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,78 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,78 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 252.913 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 14,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,72 EUR.

Am 13.03.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,188 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel wäre eine K+S-Anlage von vor einem Jahr heute wert

K+S-Aktie stark: Stifel-Studie gibt Auftrieb

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren