K+S Aktie News: K+S legt am Vormittag zu

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,92 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 13,92 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 13,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,96 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.936 Stück gehandelt.

Bei 14,56 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 4,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,72 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,188 EUR je K+S-Aktie.

