K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel K+S 16,09 EUR

0,47% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 16,07 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,07 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.389 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2022 bei 27,72 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 42,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,96 EUR für die K+S-Aktie.

Am 09.05.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.192,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte K+S am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 15.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie dennoch stark: Deutsche Bank Research reduziert Ziel für K+S

K+S startet Aktienrückkauf über bis zu 200 Millionen Euro - K+S-Aktie dreht ins Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S