K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 13,00 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 13,00 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,02 EUR an. Bei 12,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 388.713 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 15,15 EUR. Gewinne von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie.

Am 18.11.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 866,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 880,80 Mio. EUR umsetzen können.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

