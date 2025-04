K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,31 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,31 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 14,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.684 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 30,31 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je K+S-Aktie. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,72 EUR.

Am 13.03.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,188 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

