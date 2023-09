K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 17,17 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 17,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.754 K+S-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,95 EUR erreichte der Titel am 28.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 39,49 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 16,42 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,71 EUR an.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert mittags im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet im Minus