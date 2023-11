K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von K+S

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 13,69 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,4 Prozent auf 13,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 13,61 EUR. Mit einem Wert von 13,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.080.707 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 23,18 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 69,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,61 EUR am 30.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,46 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 880,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.470,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,918 EUR je K+S-Aktie belaufen.

