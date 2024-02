Kapitalmaßnahme

Mercedes-Benz hat sich für Aktienrückkäufe ein festes Ziel gesetzt.

Künftig soll der freie Cashflow des Industriegeschäfts nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen, der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40 Prozent des Konzerngewinns hinausgeht, zur Finanzierung von Rückkäufen verwendet werden, teilte der Autobauer mit. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Im Zusammenhang mit der neuen Aktienrückkaufpolitik hat Mercedes-Benz zudem ein weiteres Rückkaufprogramm beschlossen: Eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro sollen über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden.

Der Rückkauf soll unmittelbar im Anschluss an das seit gut einem Jahr laufende Aktienrückkaufprogramm beginnen und spätestens am 7. Juli 2025 abgeschlossen sein. An diesem Tag endet die Ermächtigung der Hauptversammlung für Aktienrückkäufe.

Belastet von einem schwächeren Marktumfeld und hohen Ausgaben für Elektromobilität hat Mercedes-Benz vergangenes Jahr bei noch leicht steigenden Umsätzen deutlich weniger verdient. Während die Erlöse um 2 Prozent auf 153,2 Milliarden Euro stiegen, sackte der Betriebsgewinn (EBIT) um 4 Prozent ab. Im Schlussquartal, in dem der DAX-Konzern auch von Problemen in der Zulieferkette ausgebremst wurde, sank das Ergebnis um ein Fünftel.

Den Aktionären will der DAX-Konzern dennoch eine höhere Dividende von 5,30 nach 5,20 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Zudem stockt der Stuttgarter Autokonzern, wie bereits am Vortag angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm um weitere bis zu 3 Milliarden Euro auf.

Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz vorsichtig: Der Konzernumsatz soll bei stabilen Autoverkäufen auf Vorjahresniveau liegen. Das Konzern-EBIT dürfte leicht unter dem Vorjahreswert liegen. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz unter Vorjahr zwischen 10 und 12 (2023: 12,6) Prozent.

Mercedes-Beschäftigte erhalten erneut bis zu 7300 Euro Prämie

Rund 91 000 Beschäftigte von Mercedes-Benz in Deutschland sollen auch in diesem Jahr eine Prämie bis zu 7300 Euro erhalten. Die Höhe der Ergebnisbeteiligung sei unabhängig von der Entgeltstufe, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Die Summe stehe noch unter dem Vorbehalt der Feststellung der endgültigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Mit dem Entgelt im April sollen die anspruchsberechtigten Beschäftigten die Ergebnisbeteiligung dann erhalten.

So reagiert die Aktie

Für Papiere von Mercedes-Benz geht es am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 4,29 Prozent hoch auf 70,99 Euro.

