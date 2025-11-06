DAX24.005 -0,2%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl64,01 +0,7%Gold4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Kartellamt: DFL kann bei Seifert-Sender Dyn einsteigen

06.11.25 13:31 Uhr

BONN (dpa-AFX) - Der Beteiligung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Online-Sportsender Dyn steht nichts mehr im Wege. Das Bundeskartellamt in Bonn genehmigte nach eigenen Angaben den Erwerb von 6,5 Prozent an dem kostenpflichtigen Sport-Streamingdienst.

Wer­bung

"Durch die Beteiligung entsteht keine wettbewerblich bedenkliche Marktposition des einen oder des anderen Unternehmens", wurde Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, in einer Mitteilung der Behörde zitiert. "Der Zugriff auf den technischen Dienstleister Dyn verstärkt auch nicht die starke Position der DFL bei der Vergabe der Fußball-Medienrechte."

Dyn-Angebot ohne Fußball

Dyn sendet seit August 2023 und überträgt Liga-Spiele und Großereignisse aus den Sportarten Hockey, Tischtennis, Volleyball, Basketball und Handball. Fußball gehört nicht zum Angebots-Portfolio. Das Unternehmen wird vom ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert als Vorstandsvorsitzender geführt.

Neben der DFL ist auch die Schwarz-Gruppe im Zuge einer Kapitalerhöhung bei Dyn eingestiegen, so dass der Sender nun vier Gesellschafter hat. Gleich große Anteile halten nach der Einigung mit je rund 42,5 Prozent das Medienhaus Springer und die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Die Europäische Kommission hatte die Beteiligung der Schwarz-Gruppe bereits erlaubt. Zudem hält Seifert etwa neun Prozent.

Wer­bung

DFL hofft auf neue Vermarktungsoptionen

Auch wenn die Bundesliga den geringsten Anteil hält, ist es ein strategischer Schachzug. Dyn selbst plant keinen Erwerb von Fußball-Rechten, bietet sich aber als technische Plattform an.

Da die im Dezember 2024 abgeschlossenen TV-Verträge der Bundesliga seit dieser Saison greifen und vier Jahre laufen, ist mit einer schnellen Änderung der Rechte-Verteilung ohnehin nicht zu rechnen. Technisch aber wäre es kein Problem, bei Dyn Fußball zu übertragen.

Das wichtigste TV-Signal liefert die Liga ohnehin schon seit Jahren selbst. Über die von Seifert maßgeblich mit aufgebaute Tochtergesellschaft Sportcast produziert die DFL die bewegten Bilder, die von Fernsehsendern und Streaminganbietern genutzt werden. Für ausländische Sender fertigt die DFL auch komplette Sendungen.

Wer­bung

Bisher hat die DFL aber im nationalen Markt keinen direkten Kundenkontakt, sondern verdient Milliarden durch den Verkauf der TV-Rechte. Das Geschäft mit den Fans wickeln Pay-Anbieter wie Sky oder DAZN ab./clu/mrs/DP/jha