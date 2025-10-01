Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) gewinnt am Mittwochabend

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Kellanova (ex Kelloggs). Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 82,32 USD zu.

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 82,32 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,10 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 510.192 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 7,09 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

