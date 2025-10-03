Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 82,74 USD.
Um 20:07 Uhr sprang die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 82,74 USD zu. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,66 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 254.769 Aktien.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 8,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 USD je Aktie.
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
