Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Donnerstagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt konnte die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 79,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 79,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,12 USD. Zuletzt wurden via New York 555.325 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 4,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (77,78 USD). Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kellanova (ex Kelloggs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen