Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 82,70 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 82,70 USD. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 110.183 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 83,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,52 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

