'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Blick auf Kellanova (ex Kelloggs)-Kurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit stabiler Tendenz

06.10.25 20:23 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Montagabend wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 82,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
70,22 EUR -0,12 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 82,67 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,74 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,65 USD. Bei 82,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 392.103 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,48 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 7,49 Prozent sinken.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen