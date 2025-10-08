DAX24.610 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl66,15 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Blick auf Kellanova (ex Kelloggs)-Kurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Nachmittag Tendenz

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 82,86 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 82,86 USD. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,78 USD ein. Bei 82,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 41.202 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 3,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

