DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend kaum bewegt

08.10.25 20:24 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Kurs von 82,88 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 82,88 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,95 USD zu. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,78 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 82,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.102 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2025 auf bis zu 76,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

