Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 82,88 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 82,88 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,91 USD zu. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,82 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,90 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.854 Stück gehandelt.

Bei 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,72 Prozent würde die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

