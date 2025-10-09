Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 82,88 USD.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 82,88 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,91 USD zu. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,82 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,90 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.854 Stück gehandelt.
Bei 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,72 Prozent würde die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|04.08.2017
|Kellogg Market Perform
|BMO Capital Markets
|08.01.2013
|Kellogg kaufen
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.2017
|Kellogg Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2011
|Kellogg underperform
|D.A. Davidson & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen