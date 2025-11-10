DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) stabilisiert sich am Abend

10.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 83,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
71,44 EUR 0,06 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,28 USD. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,34 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,21 USD. Bei 83,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 111.936 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Bei 83,42 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2025 auf bis zu 76,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 3,26 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen