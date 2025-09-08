DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.828 ±-0,0%Nas22.351 +1,0%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 79,25 USD abwärts.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 79,25 USD ab. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,25 USD. Bei 79,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.148 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 4,98 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kellanova (ex Kelloggs) wird am 30.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

