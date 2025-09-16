Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 79,47 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 79,47 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 79,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,30 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 118.816 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 77,78 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Verlust von 2,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Kellanova (ex Kelloggs) im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

