Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kellanova (ex Kelloggs) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt wies die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,37 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Kellanova (ex Kelloggs)-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 77,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 77,07 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.990 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 83,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,15 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

