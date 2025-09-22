Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochabend mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 76,89 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 76,89 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,48 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien beläuft sich auf 349.503 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 24.09.2025. Mit Abgaben von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Kellanova (ex Kelloggs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf