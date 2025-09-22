Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz

DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,54 +0,7%Gold3.748 +0,3%
So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

25.09.25 20:24 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Wert von 76,96 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 76,96 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,44 USD. Bei 76,76 USD markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,07 USD. Bisher wurden heute 415.424 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 8,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 76,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 0,62 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

