Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Kellanova (ex Kelloggs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 77,58 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 77,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 77,21 USD. Mit einem Wert von 78,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 827.410 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2025 auf bis zu 77,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,48 Prozent sinken.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3,20 Mrd. USD gegenüber 3,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

