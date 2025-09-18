Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 77,76 USD.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 77,76 USD ab. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 77,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 435.894 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Am 19.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 2,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kellanova (ex Kelloggs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
