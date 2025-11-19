Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,42 USD an der Tafel.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 83,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 216.432 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 83,47 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,06 Prozent wieder erreichen. Bei 76,48 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,67 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

