Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Donnerstagnachmittag behauptet

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,42 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 83,42 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,36 USD. Bei 83,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.462 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,47 USD. Dieser Kurs wurde am 19.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 76,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 3,26 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf